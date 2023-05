Google verserà al New York Times 100 milioni di dollari in tre anni per usare i suoi contenuti

Il New York Times ha chiuso un accordo con Google che permetterà alla testata di ricevere dall’azienda cento milioni di dollari in tre anni. Ne dà notizia il Wall Street Journal. La trattativa prevede la possibilità per l’azienda della casa madre Alphabet di inserire contenuti del quotidiano su alcune delle sue piattaforme. Ma anche la partecipazione del Times a Google News Showcase, un prodotto che paga gli editori per inserire i loro contenuti su Google News. Ulteriori implicazioni dell’accordo riguardano la vendita più mirata degli abbonamenti, anche grazie al Play Store, l’utilizzo degli strumenti di Google per il marketing e la sperimentazione congiunta di nuovi prodotti pubblicitari. Se l’intesa era già stata annunciata a febbraio dallo stesso giornale della famiglia Sulzberger, oggi è stata rivelata anche la cifra che il colosso del web dovrà versare.

