Alessandra Mussolini trova il “trucco” per tornare su Instagram dopo lo stop sul suo cognome – Il video

Per ore l’eurodeputata non è riuscita a riaprire un account sul social di Meta per via del suo cognome. Finché non ha trovato uno stratagemma che però poco la entusiasma

Dopo ore di proteste e tentativi vani, l’eurodeputata di Forza Italia Alessandra Mussolini dice di aver trovato il modo per registrare un nuovo account Instagram a suo nome, nonostante il suo cognome. Proprio per quello infatti il suo vecchio account sarebbe stato chiuso, come ha denunciato l’eurodeputata su Twitter. E quando ha tentato di aprirne uno nuovo, il blocco sembrava insormontabile: «io da ieri sto tentando per lavoro perché queste piattaforme sono ormai fondamentali per lavorare di aprire un mio account Instagram con il nome “Alessandra Mussolini” e mi viene bloccato. Mi è stato detto che non viene accettato per la policy della community. Io allora ho messo nomi come Alessandra Gramsci, Alessandra Berlinguer al posto di Alessandra Mussolini. E il mio cognome non lo prendono. Questo è un pregiudizio che diventa violenza e adesso assieme al capodelegazione Fulvio Martusciello scriveremo alla presidente Metsola». Quello contro di lei, ha aggiunto Mussolini è «una limitazione grave della possibilità anche di agire politicamente. Al di là del fatto che sono un deputato europeo, perché non posso aprire un profilo Instagram col mio cognome?». Dopo qualche ora dalla sua denuncia, Mussolini ha raccontato in un altro video di aver trovato una soluzione, che però la entusiasma poco. Lo stratagemma prevede di infilare un punto tra le lettere del suo cognome: «Io dovrei scrive m.ussolini oppure mussolin-i. È come se uno ti dicesse: “Ma va trattino…».

