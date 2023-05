Pavia, tentata violenza sessuale in centro: 24enne riesce a chiamare aiuto, fermato un uomo

Una donna di 24 anni ha subito un’aggressione sessuale in piena notte in centro a Pavia, mentre stava tornando a casa. Un uomo le si è avvicinato è ha tentato di violentarla. Secondo quanto riporta l’Ansa, le urla e le richieste di aiuto della donna hanno attirato l’attenzione di alcuni passanti e l’aggressore è fuggito. L’episodio è avvenuto intorno all’1 di notte, tra martedì 9 e mercoledì 10 maggio, tra Corso Cavour e via Porta Marica. Poco dopo, i carabinieri hanno fermato un 33enne di origine straniera e lo hanno portato nel carcere di Torre del Gallo a Pavia. In questo momento sono in corso ulteriori accertamenti.

Continua a leggere su Open

Leggi anche: