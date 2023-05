Alto Adige, la legge per abbattere i lupi arriva al gruppo consiliare: verso l’ok in commissione

La proposta della Svp di una legge provinciale per l’abbattimento di lupi è stata presentata ieri mattina, 10 maggio, al gruppo consiliare. Il testo sarà presto discusso in commissione e in seguito al consiglio provinciale. «Probabilmente nella sessione di luglio», riferisce l’assessore all’agricoltura Arnold Schuler, che concorda con l’ottenimento di una maggiore libertà per l’abbattimento dei lupi. Soprattutto quelli che sono un pericolo per gli animali al pascolo. «Sono abbastanza fiducioso, troveremo una maggioranza larga. La questione è molto sentita, e non solo dagli allevatori», spiega l’assessore al Corriere dell’Alto Adige. «Conosciamo il valore delle malghe per il nostro territorio: ne abbiamo più di 1700 e oltre 1400 sono ancora gestite», aggiunge.

Le norme attuali

A regolamentare la gestione di animali di grande taglia attualmente è la legge provinciale 11/2018 che prevede l’abbattimento di lupi e orsi solo dopo il parere dell’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (Ispra). Ma a condizione che non ci sia un’altra soluzione valida e che l’azione non intacchi il mantenimento della popolazione della specie animale. Spesso questo parere, però, non arriva. Ad annunciare la legge nei giorni scorsi è Philipp Achammer, segretario del Südtiroler Volkspartei nella provincia di Bolzano. «Non si tratta più solo della protezione degli animali da allevamento, ma dopo il tragico fatto in Trentino anche della protezione degli esseri umani», aveva dichiarato Achammer.

