Il duo che era con Giorgia Soleri a Ibiza difende la modella: «Eravamo a un retreat, quel post andava contestualizzato». Ecco cos’è il loro “ritiro”

«Quello che non è emerso dal post di Giorgia Soleri è che quello a cui ha partecipato è un retreat, non una vacanza». Con queste parole Cibosupersonico, il duo molto seguito sui social che si occupa di alimentazione vegana e sostenibilità ambientale, cerca di far chiarezza dopo la bufera scoppiata sull’influncer che ha definito «un atto politico» il suo viaggio a Ibiza in un post sul suo profilo Instagram. «Quel post andava contestualizzato», riconoscono Francesca Fariello e Chiara Ratti – che sono state al ritiro con Soleri a Ibiza – in alcune stories che sono state ricondivise dall’influencer. Al ritiro erano presenti 15 donne, «tutte con storie dure e importanti che sono state condivise, storie di malattia e con corpi non conformi», racconta il duo.

Cos’è un retreat

Precisano che in questi retreat «si lavora fisicamente ed emotivamente per 5/6 ore al giorno. Si aprono discorsi profondi. Quel post è il frutto di dialoghi e dibattiti che sono stati aperti in quei giorni a Ibiza». Il retreat è un incontro tra un numero ristretto di persone, in un luogo fuori dalla quotidianità, volto a smuovere alcune riflessioni interiori. Una pratica antica che ha l’obiettivo di migliorare e approfondire la conoscenza di sé tramite attività specifiche. Spesso, infatti, oggi è accompagnata da pratiche come lo yoga. Si tratta di un’attività che viene intesa come un cammino personale, fatto in condivisione con altre persone. Lo stesso duo Cibosupersonico, che organizza ritiri da 6 anni, in alcuni video diffusi nei giorni scorsi racconta come si sviluppano i ritiri: «Sono occasioni di trasformazione interiore, attraverso la condivisione, i dialoghi, i canti e lo yoga». Non manca però chi nei commenti attacca il duo.

