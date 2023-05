Guardia di Finanza, intesa sul nome di Andrea De Gennaro. La formalizzazione al prossimo Cdm

Accordo di massima, anche se la formalizzazione avverrà al prossimo Consiglio dei ministri: il nuovo comandante generale della Guardia di Finanza sarà dunque Andrea De Gennaro. La nomina non è stata possibile oggi visto che il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti era impegnato in Giappone per un una riunione del G7 ma, come anticipato da Open, già nei giorni scorsi, superate le tensioni della scorsa settimana, il nome dell’attuale comandante ad interim si era rafforzato. L’ultimo ok è giunto appunto dal titolare dell’Economia che ha comunque ribadito come la proposta debba arrivare prima di tutto dal suo dicastero. Tra le nomine formalizzate oggi, oltre a quelle Rai, la scelta di designare Vittorio Pisani nuovo capo della Polizia, mentre Lamberto Giannini diventerà prefetto di Roma.

