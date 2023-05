Milano, esplode un furgone che trasportava bombole d’ossigeno: salvo l’autista. Ci sono altri 3 feriti – Il video

Grossa esplosione nel pieno centro di Milano, in via Pier Lombardo, all’angolo con via Vasari, nella zona di Porta Romana. Secondo le prime ricostruzioni, l’incendio è divampato intorno alle 11.30, a seguito dell’esplosione di furgone in transito che trasportava bombole d’ossigeno, presumibilmente destinate al vicino Poliambulatorio dell’Istituto Auxologico Italiano, che è stato successivamente evacuato. Al momento risultano esserci 4 feriti, tra cui l’autista del furgone che è riuscito a mettersi in salvo, scendendo di corsa dal mezzo, dopo essersi accorto delle fiamme a bordo. L’uomo ha riportato alcune ferite alle gambe e alle mani. Secondo quanto ricostruito finora dai Vigili del Fuoco, l’incendio sarebbe partito dal vano motore del furgone, che trasportava venti bombole da 32 litri l’una di ossigeno che essendo un liquido altamente infiammabile ha accelerato lo sviluppo dell’incendio. Le fiamme hanno poi travolto almeno 5 auto e 4 ciclomotori parcheggiati ai margini della strada, innescando un effetto domino di esplosioni, che hanno colpito anche una vicina farmacia e alcuni appartamenti.

Le operazioni di evacuazione nella zona dell’incendio

Nelle vicinanze della zona dove è avvenuta l’esplosione, in via Vasari, è presente una scuola gestita dalle suore Mantellate, che è stata subito evacuata e chiusa, così come sono stati evacuati gli esercizi commerciali presenti nell’area, e le persone residenti in diversi palazzi vicino al luogo dove è esploso l’incendio. Sul posto sono intervenuti subito i Carabinieri e le squadre dei Vigili del Fuoco, che stanno tentando di domare le fiamme, mentre polizia, carabinieri e polizia locale hanno chiuso l’area al traffico e stanno allontanando le persone dalla zona e invitando le persone residenti nell’area a tenere le finestre chiuse.

