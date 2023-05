Milano, l’Ad del Teatro Parenti: «L’autista ha aperto i portelloni ed è esploso il furgone. Così i nostri tecnici hanno domato le fiamme» – Il video

L’odore acre, le prime fiamme, poi la maxi-esplosione. A raccontare come sia divampato l’incendio che ha scosso alla metà di questa mattina le vie Pier Lombardo e Vasari a Milano, in zona Porta Romana, è l’amministratore delegato del Teatro Parenti, tra i più noti luoghi di cultura della città, che ha sede proprio in via Pier Lombardo. «Alle 11.30 eravamo impegnati in una riunione», ricostruisce ai microfoni di Open Michele Canditone. «A un certo punto una delle ragazze dell’amministrazione si è affacciata, ha visto le fiamme e ha detto all’autista del furgone che trasportava bombole di ossigeno di allontanarsi perché il veicolo si era già incendiato». Io conducente è quindi sceso dal mezzo, ma, riporta Canditone, ha fatto una scelta diversa. «Non so per quale motivo, pensando forse di far bene, l’autista ha aperto i portelloni posteriori del furgone. Nel momento in cui lo ha fatto, c’è stato uno scoppio enorme. Poi le fiamme si sono diramate ovunque – prosegue nel racconto l’Ad del Parenti – verso le macchine in sosta nei paraggi, e qualche palla di fuoco che è salita su è andata anche nel fabbricato di via Pier Lombardo (dove ha sede il Teatro, ndr) al terzo piano, dove i nostri tecnici, in attesa dell’arrivo dei Vigili del Fuoco, si sono arrampicati e hanno spento l’incendio, evitando che si estendesse anche ad altri appartamenti». Canditone, che riferisce sulle prime di aver pensato a un’esplosione non determinata da un incendio, racconta ancora di aver immediatamente ordinato l’evacuazione del teatro – all’interno del quale si trovavano anche dei bambini per un evento a loro dedicato. Quanto alle persone coinvolte, l’Ad riferisce di aver saputo che vi sono quattro feriti, compreso l’autista del furgone. Che alla luce di quanto accaduto, «se rimane ferito per me ha avuto davvero un miracolo», fa notare Canditone.

