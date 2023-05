Lutto nel mondo della pallavolo: muore a 29 anni Ana Paula Borgo. L’atleta stroncata da un tumore

Si è spenta all’età di 29 anni la pallavolista brasiliana Ana Paula Borgo. Fatale per la giovane atleta già in forze al Volley Bergamo 1991 un cancro allo stomaco, che le era stato diagnosticato lo scorso settembre 2022 e che l’aveva costretta a ritirarsi dall’attività agonistica. Ad annunciare la morte della ragazza è stata la madre ai media brasiliani. Dal 2020, dopo essere cresciuta sportivamente nel suo Paese, Ana Paula Borgo era approdata in Europa: prima in Turchia, al Çan Gençlik Kale e poi al Nilüfer, quindi, dal 2021, in Italia. Nell’attuale stagione la giovane atleta – protagonista anche con la maglia della nazionale brasiliana, con la quale aveva vinto i Mondiali di categoria Under 23 – avrebbe dovuto vestire i colori della società brasiliana Barueri: ma il progetto è tragicamente salato dopo che nel corso del precampionato i controlli hanno evidenziato il tumore. Il club lombardo era comunque rimasto vicinissimo in questi mesi a lei e alla sua famiglia, e nelle scorse ore ha voluto ricordare pubblicamente la sua stella spentasi troppo presto: «Fai buon viaggio Ana Paula – si legge in un post Instagram della squadra – È un giorno triste per la famiglia rossoblù colpita da un dolore immenso: si è spento il sorriso di Ana Paula Borgo». E a ricordare sui l’atleta brasiliana sono state anche molte ex compagne di squadra, così come l’ex campionessa Francesca Piccinini.

