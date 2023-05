Rimini, un finanziere indagato per violenza sessuale in caserma: gli abusi mentre era di piantone

È indagato per violenza sessuale un appuntato della Guardia di Finanza in servizio a Rimini. Il 53enne originario della provincia di Pesaro è accusato di aver costretto un’amica della sua compagna a subire pesanti molestie sessuali mentre era di piantone in caserma. Per il 53enne è stato disposto l’obbligo di dimora e il divieto di avviamento alla presunta vittima. Oltre che di violenza sessuale, i pm Davide Ercolani e Annadomenica Gallucci gli contestano anche il reato militare della violata consegna.

