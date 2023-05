Precipita con l’auto nel canale e si salva aggrappandosi a una grata: l’intervento dei vigili del fuoco – Il video

L’episodio si è verificato a Barbeano, in provincia di Pordenone. L’uomo, un 34enne della zona, è stato portato all’ospedale

È stato trovato con un principio di ipotermia l’uomo che la scorsa notte è finito con la propria auto nel canale Cellina-Meduna a Barbeano, in provincia di Pordenone. L’uomo, un 34enne della zona, stava tornando a casa dal lavoro quando ha sbagliato strada ed è finito su un terreno sterrato in mezzo ai campi. Dopo che l’auto è piombata nel canale, l’uomo è stato trascinato dalla corrente per circa 500 metri. Salvo poi riuscire ad aggrapparsi a una grata e chiamare il padre, che a sua volta ha allertato i soccorsi. Fondamentale l’intervento dei vigili del fuoco, che sono riusciti a recuperare il 34enne e affidarlo al personale sanitario. Quando è stato portato all’ospedale di Pordenone, l’uomo era cosciente ma mostrava i primi segni di uno stato di ipotermia. La sua auto è stata ritrovata nel canale, incastrata sotto a un ponte.

Credits video: TWITTER/Vigili del Fuoco

