Clementino fa faville rap con l’inalatore, Fiorella Mannoia incredula: «Otto battute di fila senza respirare, cosa c’è lì dentro?» – Il video

Breve sketch ironico tra Clementino e Fiorella Mannoia, insieme oggi in piazza del Popolo a Roma per il concerto per la pace Play music stop violence 2023, promosso dalla comunità di Sant’Egidio. In un video condiviso sui social si vede il cantante napoletano che sta facendo alcune inalazioni da un macchinario simile a un aerosol. «Dopo aver respirato là dentro dice di essere in grado di fare otto battute rap senza respirare», dice Fiorella Mannoia mentre riprende con il cellulare Clementino. E quest’ultimo non ci pensa due volte e ci prova, riuscendoci. «Ma che ci sta là dentro?», chiede Mannoia con ironia per poi scoppiare in una grande risata assieme a lui. Sui social poi il rapper replica scherzando tra i commenti: «Mi hanno fatto l’Antidoping. È pazza!». Per poi chiudere con un: «Sei una grande Fiore!».

