Comunali, l’affluenza alle 12 in calo al 14,2%

È del 14,2 l’affluenza a livello nazionale per le elezioni Comunali secondo il sito del ministero dell’Interno. Dato in calo rispetto al 19,5% alla stessa ora di cinque anni fa, quando il voto però si svolse in una sola giornata. I seggi resteranno aperti fino alle 23 di oggi domenica 14 maggio per poi riaprire lunedì 15 dalle 7 alle 15, subito dopo inizierà lo spoglio delle schede. Gli eventuali turni di ballottaggio sono previsti domenica 28 e lunedì 29 maggio, quando si svolgeranno anche le elezioni Comunali in Sicilia e Sardegna. In Trentino e Valle D’Aosta invece il voto è previsto per il 21 maggio. Sono 6,3 milioni gli elettori chiamati al voto per eleggere i sindaci in 790 Comuni, di cui 595 nelle regioni a statuto ordinario e 195 in quelle a statuto speciale. Sono 13 i capoluoghi di provincia in cui si vota: Ancona, Brescia, Brindisi, Imperia, Latina, Massa, Pisa, Siena, Sondrio, Teramo, Terni, Treviso e Vicenza.

