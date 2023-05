Evenepoel si ritira dal Giro d’Italia 2023: il ciclista belga è risultato positivo al Covid

Remco Evenepoel dice addio al Giro d’Italia 2023. Il ciclista belga della Soudal Quick-Step è risultato positivo al Covid-19. «Sono davvero dispiaciuto di lasciare la gara. Come parte del protocollo del team, ho fatto un test di routine, che purtroppo è risultato positivo. La mia esperienza qui è stata davvero speciale e non vedevo l’ora di gareggiare nelle prossime due settimane – si rammarica il belga in una dichiarazione sul sito del team -. Non posso ringraziare abbastanza lo staff e i corridori che si sono sacrificati così tanto in preparazione al Giro. Farò il tifo per loro nelle prossime due settimane», ha detto Evenepoel. Il 23enne campione del mondo, alla sua seconda apparizione al Giro d’Italia, aveva vissuto una buona prima settimana, vincendo due tappe e conquistando quattro maglie rosa. Evenepoel non è l’unico costretto a lasciare la competizione per la positività al Covid. Prima di lui è toccato al 26enne piemontese della Ineos-Grenadiers, Filippo Ganna, al francese Clément Russo e ai due italiani Giovanni Aleotti e Nicola Conci.

