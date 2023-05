Giro d’Italia, Filippo Ganna si ritira dalla corsa: l’azzurro della Ineos è risultato positivo al Covid

Niente ottava tappa del Giro d’Italia per Filippo Ganna. Il 26enne piemontese, della Ineos-Grenadiers, è risultato positivo al Covid, dopo che nei giorni scorsi aveva mostrato sintomi simil-influenzali. Una circostanza che lo ha costretto a ritirarsi dall’ottava tappa in programma per oggi, 207 chilometri da Terni a Fossombrone. È la prima volta che Ganna si ritira dal Giro d’Italia, dopo le due partecipazioni portate a termine nel 2020 e nel 2021, raccogliendo 6 tappe vinte e indossando per 5 giorni la maglia rosa. Nell’edizione di quest’anno, il ciclista piemontese aveva chiuso al secondo posto la tappa inaugurale della Costa dei Trabocchi. Ganna non è l’unico costretto a lasciare il Giro d’Italia per la positività al Covid. Prima di lui è toccato al francese Clément Russo e ai due italiani Giovanni Aleotti e Nicola Conci. «Filippo ora si riposerà e si riprenderà completamente prima di riprendere il suo restante programma di gare del 2023», ha fatto sapere la Ineos su Twitter.

Credits foto: ANSA/Luca Zennaro

