Roma, trovato morto in casa il padre di Pamela Mastropietro. L’addio della ex moglie: «Almeno tu ora puoi riabbracciarla»

Stefano Mastropietro, padre di Pamela (la ragazza di 18 anni violentata e uccisa a Macerata nel gennaio del 2018), è stato trovato privo di vita nella sua abitazione a Morena, nella provincia di Roma. Il decesso risalirebbe ad alcuni giorni fa, e potrebbe essere legato ad un malore: sul corpo non c’erano segni apparenti di violenza. Secondo una prima ricostruzione l’uomo potrebbe avere sbattuto la testa dopo una caduta: una ipotesi avvalorata da alcune macchie di sangue trovate a terra. Verrà, in ogni caso, effettuata l’autopsia. A scoprire il cadavere dell’uomo sono stati gli agenti di polizia allertati dai familiari. Il quarantenne infatti non rispondeva alle telefonate da alcuni giorni. «Almeno tu ora puoi riabbracciarla! – ha commentato, in un post su Facebook, l’ex moglie, Alessandra Verni -. Vi mando un grandissimo abbraccio angeli. Amore di mamma accogli il tuo papà tra le tue braccia». Il riferimento è alla giovane Pamela, violentata, uccisa e fatta a pezzi. Atrocità per le quali, lo scorso 22 febbraio, i giudici della corte d’Assise d’Appello di Perugia, nell’ambito del processo bis di secondo grado, hanno confermato l’ergastolo per il pusher nigeriano Innocent Oseghale.

