Lukashenko è malato? Spuntano le foto che provano a spazzare via le voci degli 007 di Kiev

Una foto in tenuta militare per smentire le voci sulla presunta malattia. È così che il presidente bielorusso Alexander Lukashenko si è fatto ritrarre per allontanare le voci secondo cui sarebbe malato. È la prima volta che il presidente bielorusso si mostra in pubblico dallo scorso 9 maggio. Secondo quanto riferito dall’agenzia BelTa, Lukashenko si è presentato al comando centrale delle forze aeree e della difesa bielorusse, dove ha effettuato una ricognizione sull’organizzazione della difesa aerea e ha dichiarato: «La situazione non è critica, ma ci sono fattori allarmanti». Nelle scorse ore gli 007 ucraini hanno confermato che il presidente bielorusso fosse malato. Andriy Yusov, Direzione principale dell’intelligence del Ministero della Difesa, ha affermato, come riporta Unian: «Sì, ci sono informazioni sui problemi di salute del dittatore, ma non entreremo nei dettagli. Dopotutto, la salute di Putin è molto più interessante per gli ucraini e per il mondo intero della salute di Lukashenko».

Le reazioni dell’opposizione bielorussa

Anche l’oppositrice bielorussa Svetlana Tikhanovskaya, attualmente in esilio, appresa la notizia sullo stato di salute del presidente bielorusso, ha twittato: «Ci sono molte voci sulla salute del dittatore Lukashenko. Per noi significa solo una cosa: dobbiamo essere ben preparati a ogni scenario. Per trasformare la Bielorussia sulla via della democrazia e impedire alla Russia di interferire. Abbiamo bisogno che la comunità internazionale sia proattiva e veloce». Nei giorni scorsi, anche l’ex ministro della Cultura della Bielorussia, Pavel Latushko, tra i più ferrei oppositori di Lukashenko, ha dichiarato che Lukashenko fosse «gravemente malato». Alcune testate bielorusse, in precedenza, avevano riportato che Lukashenko ha «contratto un virus» che avrebbe colpito anche altri membri del suo staff, ed è stato avvistato mentre veniva trasferito presso l’ospedale presidenziale.

L’ultima apparizione in pubblico di Lukashenko

Il presidente bielorusso Alexander Lukashenko alla parata del 9 maggio a Mosca

Le voci sulla sua presunta malattia si sono fatte più insistenti dopo l’assenza del leader bielorusso durante la cerimonia per la Festa della Bandiera a Minsk tenutasi ieri, 14 maggio. Si è trattato della prima assenza dalla cerimonia da quando Lukashenko ha assunto la carica di presidente, 29 anni fa. Al suo posto, in rappresentanza del governo, era presente il funzionario Roman Golovchenko, mentre durante le celebrazioni è stato letto un messaggio inviato dal presidente bielorusso. L’ultima apparizione di Lukashenko in pubblico risale allo scorso 9 maggio, durante la parata militare a Mosca in occasione delle commemorazioni della vittoria sovietica sulla Germania nazista, evento che Lukashenko ha lasciato in anticipo. Un aspetto che non è sfuggito a molti giornalisti, che hanno notato non solo il suo volto provato, ma anche la sua assenza dal pranzo con il presidente russo Vladimir Putin, e a cui erano stati invitati anche i leader dell’Armenia e dei Paesi dell’Asia centrale.

