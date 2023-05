Roberto Sergio nuovo ad della Rai, Rossi sarà il direttore generale

Tutto come previsto e in tempi piuttosto rapidi. Neppure mezzora dopo l’inizio della riunione del consiglio di amministrazione Rai successivo alle dimissioni di Carlo Fuortes, arriva la nomina di Roberto Sergio ad amministratore delegato, il nome indicato dal governo e proposto dall’assemblea degli azionisti. I voti a favore sono stati tre: la presidente Marinella Soldi, i consiglieri Simona Agnes (quota Forza Italia) e Igor De Biasio (Lega). Astenuti Alessandro Di Majo (M5s) e Riccardo Laganà (dipendenti). Francesca Bria (quota Pd) ha votato contro. In casi di parità come questo, però – i voti astenuti valgono come contrari – la scelta del presidente vale doppio ed è stata quindi decisiva per la nomina. Sergio ha comunicato di aver già in mente le prime nomine: Paola Marchesini sarà direttore del suo staff e Giampaolo Rossi sarà il direttore generale, carica che Fuortes ricopriva ad interim dallo scorso autunno.

