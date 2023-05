Rai, confermate le indiscrezioni: il governo indica Sergio come membro del Cda. Sostituirà Fuortes nel ruolo di amministratore delegato

Compiuto un altro step dello schema allestito dal governo per cambiare la governance della Rai e, a cascata, le direzioni di tg, i palinsesti e i conduttori dei programmi. Il Consiglio dei ministri di oggi, 11 maggio, ha nominato Roberto Sergio come nuovo consigliere di amministrazione della Rai, in rappresentanza del ministero dell’Economia. Se tutto andrà secondo i piani, l’attuale direttore di Radio Rai sostituirà l’amministratore delegato uscente, Carlo Fuortes, dimessosi in polemica con l’esecutivo. Tra le altre nomine decise da Palazzo Chigi questa mattina, quelle di Lamberto Giannini a prefetto di Roma, Vittorio Pisani a capo della Polizia e Andrea De Gennaro al comando della Guardia di Finanza.

Leggi anche: