«Mi ricorda Magneto, odia l’umanità», Elon Musk attacca Soros (che ha venduto le azioni Tesla)

«Soros mi ricorda Magneto». E a chi gli chiede un chiarimento, risponde: «Tu presumi che lui abbia buone intenzioni, ma non è così. Vuole erodere il tessuto stesso della civiltà, Soros odia l’umanità». A scriverlo sul suo social network è Elon Musk, che attacca frontalmente l’imprenditore, banchiere e filantropo ungherese naturalizzato statunitense George Soros. Un inedito per lui, spesso bersaglio di teorie del complotto e antisemite, ma che stavolta viene paragonato all’antieroe della Marvel, sopravvissuto all’Olocausto e convinto sostenitore della superiorità dei mutanti sugli umani. Il giornalista Brian Krassenstein risponde al patron di Twitter, cercando di far emergere le contraddizioni del suo ragionamento surreale. «Le esperienze di Magneto durante l’Olocausto come sopravvissuto hanno plasmato la sua prospettiva, nonché la sua profondità ed empatia. Soros, anch’egli sopravvissuto all’Olocausto, viene attaccato senza sosta per le sue buone intenzioni che alcuni americani ritengono cattive solo perché non sono d’accordo con le sue affiliazioni politiche», scrive il giornalista. Ma Musk non crede nelle buone intenzioni di Soros e chiude il discorso. Il fondatore di Tesla e SpaceX non aggiunge altro, non rivela il motivo del suo attacco, che però agli osservatori appare evidente. Soros avrebbe infatti dato mandato al Soros Fund Management di eliminare dal proprio portafoglio tutte le azioni Tesla, una decisione che Musk non ha evidentemente preso bene.

