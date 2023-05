«La parola razza è presente nella Costituzione, la togliamo?»: il ministro Lollobrigida si difende in tv  

«La razza è prevista dalla Costituzione: quando afferma che non ci deve essere distinzione di razza, afferma anche l’esistenza della razza. Sarei anche per togliere quella parola dalla Costituzione, e voterei per l’abolirla se l’accezione che viene data implica un elemento negativo». Dopo le polemiche delle scorse settimane, torna sul controverso argomento della “etnia italiana” il ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida, che – intervistato dal giornalista Nicola Porro ieri a Quarta Repubblica ieri su Rete4, si è difeso così: «La critica oggettivamente trova poche ragioni. Che esistano gli italiani e che gli italiani siano una etnia è difficile da smentire».

