Lascia l’autobus in mezzo alla strada e prende un cornetto al bar: autista Atac pizzicato sui social – Il video

Autobus lasciato in mezzo alla strada con le quattro frecce e pausa cornetto al bar. La denuncia arriva via Twitter, da un utente con nickname Kerberos che ha ripreso la scena. Nel video, girato intorno all’una di notte, si vede l’autista dell’Atac abbandonare il veicolo in via Casilina, tra i quartieri Borghesiana e Finocchio, a Roma. Dopo aver lasciato l’autobus con le quattro frecce, entra in una pasticceria ed esce poco dopo con un sacchetto bianco in mano. Secondo l’autore del video, si tratta di un cornetto. A quel punto, l’uomo supera i cassonetti della spazzatura, torna a bordo del veicolo e riprende la sua corsa. Dal filmato si riesce anche a leggere il numero della vettura. Un dettaglio fondamentale per l’Atac, che ha potuto così identificare l’autista in servizio. Ora l’azienda che gestisce il trasporto pubblico della capitale avvierà un procedimento disciplinare, che può andare dal semplice richiamo fino alla sospensione o al licenziamento. Non è la prima volta che alcuni dipendenti dell’Atac vengono “pizzicati” sui social in comportamenti simili. Soltanto qualche settimana fa, un autista è stato ripreso mentre guidava senza mani per poter rispondere ad alcuni messaggi. A inizio aprile, lo strano annuncio dagli altoparlanti della stazione della metropolitana di San Giovanni: «Te, in direzione Anagnina, la buttamo ‘sta sigaretta o te la devo ficca’ nel…?».

