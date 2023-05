Bolzano, non è stato un orso a danneggiare l’auto a Fiè allo Sciliar

Non è stato un orso a danneggiare la Fiat punto in un parcheggio di Fiè allo Sciliar, in provincia di Bolzano, lo scorso 9 maggio. È quanto emerso a seguito di accertamenti tecnici condotti sul veicolo. Inizialmente le tracce impresse sulla carrozzeria dell’auto avevano fatto ipotizzare che il danno fosse imputabile all’attacco di un orso, presumibilmente attratto dall’odore dolciastro del liquido del radiatore. Ma a seguito dell’analisi delle tracce organiche rimaste sull’auto, tra cui graffi, morsi e peli, è emerso che non risultano compatibili con quelle di un plantigrado. Sul caso è intervenuto anche Arnold Schuler, assessore all’Agricoltura della provincia di Bolzano, che ha confermato che nei prossimi giorni verranno forniti maggiori elementi sulle tracce rilevate dai Forestali e guardiacaccia, e verranno svolti ulteriori accertamenti sul Dna, per capire se l’assalto è attribuibile a un’altra specie animale. Sul caso è intervenuta anche la Lav, la Lega anti vivisezione, che in una breve nota ha espresso soddisfazione per il fatto che l’assalto non sia stato dovuto a un orso.

