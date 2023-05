Maltempo, i video dei residenti di Cesena e Faenza: «Sotto di noi 15 metri d’acqua, sta arrivando ai tetti» – Il video

L’ondata di maltempo in Emilia-Romagna è mostrata in due differenti filmati che circolano sui social. Da una parte una donna di Cesena che inquadra un uomo aggrappato a una tettoia mentre l’acqua scorre trascinando le auto. Dall’altra Faenza, stanotte, con un signore che racconta: «L’acqua sta coprendo i tetti, è arrivata al terzo piano. Qui sotto c’è uno sbalzo di 12, 15 metri. Sta svalicando le mura l’acqua. Non c’è più niente».

