Maltempo in Emilia-Romagna, smottamento e 15 km code sulla A1. Riaperti altri tratti della A14

Sono 15 i chilometri di coda segnalati sulla A1 Milano – Napoli da Autostrade per l’Italia. In particolare, nel tratto compreso tra Sasso Marconi nord e il bivio con A1 direttissima in direzione Firenze, a causa di un importante smottamento «costantemente monitorato» dovuto alle forti piogge che nella giornata di ieri, mercoledì 17 maggio, si sono abbattute sull’Emilia Romagna provocando nove morti e 40 mila sfollati. Le squadre di Aspi sono impegnate nelle operazioni di ripristino della piena fruibilità del tratto. È stata rimossa la corsia in deviazione sulla carreggiata opposta, installata nelle prime ore della mattina, e attualmente il traffico transita, appunto, su due corsie in direzione Firenze. Nel tratto in direzione Bologna si registrano, inoltre, 9 km in direzione Bologna.Nel frattempo è stato riaperto il tratto dell’A14 compreso tra Rimini Nord e Cesena Nord in direzione Bologna e quello tra Forlì e Cesena Nord in direzione Ancona grazie al lavoro della task force di Autostrade per l’Italia e al miglioramento meteo dell’ultima fase. Restano invece chiusi al traffico i tratti autostradali della A14 Bologna – Taranto tra il bivio con la diramazione di Ravenna e Forlì in direzione Ancona oltre a quello tra Cesena Nord e Faenza in direzione Bologna.

