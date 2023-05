Palermo, ragazzino di 11 anni accoltella un 14enne e gli buca un polmone

Un ragazzino di 14 anni è stato accoltellato questo pomeriggio a Palermo da un compagno di scuola di 11 anni. Lo scrive l’Ansa, precisando che non è chiaro al momento se l’aggressione sia avvenuta all’interno o vicino all’istituto Quasimodo frequentato dai due ragazzini, in via del Vespro. Soccorso, il 14enne è stato trasportato al pronto soccorso dell’ospedale civico del capoluogo siciliano accompagnato dal nonno e da alcuni parenti. Avrebbe riportato diverse ferite da taglio alle mani, alle braccia e al torace: uno dei colpi, in particolare, gli avrebbe perforato un polmone. L’equipe dell’ospedale ha stabilizzato il ragazzino, che è ora ricoverato in area critica, ma non in pericolo di vita. Sul caso ha già aperto un fascicolo la Procura dei Minori di Palermo, mentre le forze dell’ordine sono al lavoro per cercare di ricostruire quanto accaduto.

Continua a leggere su Open

Leggi anche: