Zelensky da bin Salman «per proporre il nostro piano di pace». La tappa al vertice della Lega Araba

Il presidente ucraino si trova a Gedda, in Arabia Saudita, per il summit della Lega Araba. Domani sarà a Hiroshima, in Giappone, per il G7

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky è arrivato a Gedda, in Arabia Saudita, dove parteciperà al summit della Lega Araba. L’obiettivo della visita, ha precisato il leader di Kiev all’emittente saudita Al Arabiya, è «rafforzare le nostre relazioni con il mondo arabo», ma anche affrontare «questioni energetiche». Al centro dei colloqui, in particolare quello con il principe ereditario Mohammed bin Salman, ci sarà però anche un altro tema importante: la guerra in Ucraina e il piano di pace proposto dal governo di Kiev. «Arrivato in Arabia Saudita. Parlerò al vertice della Lega Araba. Incontrerò il principe ereditario Muhammad bin Salman al-Saud e terrò altri colloqui bilaterali – ha scritto Zelensky sui social -. Le nostre priorità sono il ritorno di tutti i prigionieri politici della Crimea e dei territori occupati, delle persone deportate illegalmente, la presentazione della nostra formula di pace e le garanzie di sicurezza energetica per il prossimo inverno». L’Arabia Saudita, ha aggiunto il presidente ucraino, «svolge un ruolo significativo e siamo pronti a portare la nostra collaborazione a un nuovo livello». Dopo il summit della Lega Araba, Zelensky volerà a Hiroshima, in Giappone, per partecipare al G7.

Credits foto: EPA/FRIEDEMANN VOGEL

