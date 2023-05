È morto Andy Rourke, bassista degli Smiths: aveva 59 anni

È morto per un cancro al pancreas a 59 anni Andy Rourke, bassista degli Smiths. Ad annunciarlo, sui social, Johnny Marry, chitarrista della stessa band, negli anni Ottanta. «È con profonda tristezza che annunciamo la scomparsa di Andy Rourke dopo una lunga malattia con cancro al pancreas. Andy sarà ricordato come un’anima gentile e bella da coloro che lo conoscevano e come un musicista estremamente dotato dagli appassionati di musica. Chiediamo privacy in questo triste momento», ha scritto Marr. Rourke era nato a Manchester ed era entrato negli Smiths poco dopo che Marr e Morrissey avevano dato vita alla nuova band. Partecipò alle registrazione di tutti e quattro gli album in studio della band britannica, The Smiths (1984), Meat Is Murder (1985), The Queen Is Dead (1986) e Strangeways, Here We Come (1987). Rourke non lasciò il gruppo se non dopo lo scioglimento, nel 1987, a eccezione di una parentesi di due settimane agli inizi del 1986, quando fu allontanato per alcune settimane per i problemi di dipendenza da eroina. Dopo lo scioglimento degli Smiths, Rourke collaborò con vari artisti, tra cui Sinéad O’Connor e Ian Brown, ma anche con Peter Hook dei New Order e Gary Mounfield degli Stone Roses, e altri gruppi, tra cui i Pretenders, i Freebass e i Dark.

