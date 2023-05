Napoli, fa installare un’antenna 5G sul balcone e trova una testa di maiale appesa al cancello di casa

Sul caso sono in corso indagini dei carabinieri

Macabra scoperta per un uomo residente nel quartiere Pianura di Napoli. Dopo aver fatto installare sul balcone della propria abitazione un’antenna 5G da parte degli operatori di una compagnia telefonica, l’uomo ha trovato una testa di maiale infilzata nel cancello d’ingresso di una sua proprietà. Un gesto che l’uomo ha denunciato alle autorità, e che sembra avere i connotati di una minaccia di stampo mafioso. L’uomo ha spiegato agli agenti di aver ricevuto in passato “inviti” a desistere dall’istallazione dell’antenna, ma ha deciso comunque di procedere e di stipulare il contratto con l’operatore telefonico. A lavori conclusi, l’inquietante scoperta su cui sono in corso le indagini da parte dei militari dell’Arma dei Carabinieri.

Continua a leggere su Open

Leggi anche: