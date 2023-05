Michela Murgia al Salone del Libro di Torino: «Non posso abbracciare i lettori ma ho scritto qualcosa di personale in ogni copia»

Michela Murgia sarà oggi al Salone del Libro di Torino per presentare “Tre ciotole”. La scrittrice, che di recente ha annunciato di avere un carcinoma al quarto stadio, fa sapere però su Instagram che non potrà prestarsi più di tanto al rito del firmacopie: «Tantə mi avete scritto “non vedo l’ora di abbracciarti, stringerti la mano, guardarti negli occhi, portarti una marmellata che ho fatto”, affettuosità che sono il cuore di tutti i firmacopie. Purtroppo per me questo non sarà possibile: decine di contatti ravvicinati ora rappresentano un’esposizione batterica e virale che non posso più permettermi». Ma la scrittrice dice di aver trovato una soluzione: «Stanotte ho firmato tutti i libri, ma ho deciso di fare una cosa: in un certo numero di copie, a caso e non riconoscibili tra quelle disponibili alla fine dell’incontro, ho scritto dentro qualcosa di personale, due righe, un aneddoto, non lo so, li scrivo ora sul letto. Lo so che non sostituisce gli sguardi, le mani, gli abbracci, ma forse restituisce un po’ il senso di quanto manchino anche a me».

Continua a leggere su Open

Leggi anche: