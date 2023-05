Zuckerberg sfida Musk: in arrivo l’app di messaggi di Meta per competere con Twitter

Mark Zuckerberg lancia la sfida a Elon Musk. Instagram prevede di lanciare già a giugno un’app di messaggi per competere con Twitter. Secondo Bloomberg, infatti, Meta starebbe testando il prodotto – che sarà separato da Instagram, ma compatibile con Twitter e Mastodon – con influencer, celebrità e alcuni creator. Non è la prima volta che l’amministratore delegato dell’azienda proprietaria di Facebook e Instagram segue le orme del suo competitor. A metà febbraio, Zuckerberg ha infatti lanciato un abbonamento a pagamento, chiamato Meta Verified, che permette agli utenti di verificare le loro identità, proprio come accade con il nuovo servizio Twitter Blue sulla piattaforma concorrente. Il servizio attivo in Australia e Nuova Zelanda, aveva annunciato l’ad della società con un post, sarà lanciato «presto anche in altri Paesi», senza dare però ulteriori ragguagli su tempi e aree d’interesse. Ma il tentativo di trovare nuovi introiti per il business di Facebook e Instagram è in rampa di lancio.

Leggi anche: