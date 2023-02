Facebook e Instagram come Twitter: Zuckerberg lancia l’abbonamento a pagamento per l’identità verificata. Dove, come e a che prezzo

Twitter sotto la guida di Elon Musk ha aperto la via, Facebook e Instagram sotto quella di Mark Zuckerberg si mettono in scia, alla ricerca di nuove fonti di ricavo. Meta, l’azienda proprietaria dei due social network, lancerà nei prossimi giorni un abbonamento a pagamento che permetterà agli utenti di verificare la loro identità, proprio come accade con il nuovo servizio Twitter Blue sulla piattaforma concorrente. Lo ha annunciato oggi – con un post, ça va sans dire – l’ad della società, Mark Zuckerberg. Meta Verified, questo il nome del nuovo servizio, sarà disponibile già questa settimana – inizialmente in Australia e Nuova Zelanda – e costerà 11,99 dollari al mese sul web o 14,99 dollari su iOS di Apple. Il servizio, ha annunciato Zuckerberg, consentirà di «autenticare il proprio account con un documento, avere una spunta blu, avere protezione extra contro i furti di identità e accesso rapido all’assistenza», e sarà accessibile solo a chi ha più di 18 anni. Presto anche in Italia? Nell’annuncio, Zuckerberg ha detto che Meta Verified sarà lanciato «presto anche in altri Paesi», senza dare però ulteriori ragguagli su tempi e aree d’interesse. Ma il tentativo di trovare nuovi introiti per il business di Facebook e Instagram è in rampa di lancio. Agli utenti australiani e neozelandesi, a brevissimo, il primo responso sull’efficacia della strategia.

