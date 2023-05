A Catanzaro un uomo picchia la convivente minorenne per costringerla ad abortire: arrestato

L’uomo era già noto alle forze dell’ordine. La ragazza, 17enne, è stata ricoverata in ospedale

L’ha picchiata e presa a calci alla fine di una lite: il suo obiettivo era provocare un aborto spontaneo alla ragazza, una giovane di appena 17 anni. Quando lei è stata costretta ad andare in ospedale è scattata la denuncia e quindi l’arresto. E’ avvenuto tutto a Catanzaro dove l’uomo, un ventenne originario del Marocco già noto alle forze dell’ordine per alcuni precedenti, è stato arrestato dai Carabinieri con l’accusa di maltrattamenti in famiglia e tentativo di procurato aborto. Nei suoi confronti è stata emessa un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip di Catanzaro.

