Il parroco di Teramo che benedice il fiume per non farlo esondare (e nasce anche la pagina fake) – Il video

La scena è accaduta giovedì scorso ma in queste ore è diventata virale sui social, al punto da far nascere anche una pagina fake dal titolo “Don Gaston fa cose”. Il parroco di Silvi, in provincia di Teramo, Don Gaston si è presentato sul ponte del locale fiume in piena con tanto di paramenti sacri e ostensorio per benedirlo e impedire l’esondazione. Ovviamente su internet le reazioni sono state di vario genere, tra chi ha apprezzato il gesto del sacerdote e chi l’ha criticato come “medioevale”. Don Gaston Mugnoz Meritellom si era già fatto conoscere dal web domenica scorsa, quando aveva scelto di accogliere nella sua parrocchia un bambino autistico escluso da un altro parroco, e permettergli di ricevere l’Eucarestia. Ora la sua nuova incursione ha fatto nuovamente il giro della rete.

