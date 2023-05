Chieti, lupo spunta dal bosco e aggredisce una donna col cagnolino: la preda portata via tra i denti, ferita la padrona

Attimi di paura a Palombaro, in provincia di Chieti. Questa mattina, una donna di 56 anni stava portando a spasso il suo cagnolino quando all’improvviso è spuntato fuori un lupo, che l’ha aggredito. La donna ha provato a reagire per salvare il cane dai morsi dell’altro animale. Così facendo, ha finito però per attirare l’attenzione del lupo anche su di lei: aggredita, la donna è stata scaraventata a terra. Quindi l’animale selvatico è tornato ad attaccare il cane, portandolo via tra i denti. Il primo a intervenire sul posto è stato il vice sindaco di Palombaro, Giuseppe Di Nardo, che ha allertato i soccorsi: forestali, carabinieri, 118, sanitari dell’Asl e l’Ente Parco Nazionale della Majella, dove si è consumato l’episodio. La donna aggredita è stata portata al presidio medico di Casoli, per poi essere trasferita al pronto soccorso di Lanciano. In tarda mattinata è stata dimessa con un braccio ingessato e un ginocchio dolorante.

Nel frattempo, le forze dell’ordine si sono messe alla ricerca del cagnolino aggredito – e probabilmente sbranato – dal lupo. Per trovarlo, si stanno seguendo le macchie di sangue lasciate per terra, che dal centro di Palombaro arrivano fino ai vicini boschi. Secondo quanto riporta Chieti Today, non è la prima volta che si registrano episodi del genere in Abruzzo. Nelle scorse settimane, a Vasto, due bambini e una donna sono stati aggrediti da un lupo. Non solo: la sindaca di Palombaro Consuelo Di Martino ha fatto sapere di aver ricevuto altre segnalazioni simili nei giorni scorsi. «Si tratta di un comportamento piuttosto anomalo. Pertanto, potrebbe trattarsi di un esemplare potenzialmente pericoloso – ha spiegato la prima cittadina -. Sicuramente è affamato e potrebbe trattarsi di un fuori branco, quindi potrebbe avere anche qualche problema. Raccomandiamo la massima cautela e se qualcuno dovesse avvistarlo, è pregato di contattarci».

