Ravenna, si fingono volontari per spalare fango e rubano 6mila euro a una coppia di anziani: arrestati due sciacalli

Sciacalli in azione nelle zone alluvionate. Un uomo e una donna sono stati arrestati questa mattina, domenica 21 maggio, per un episodio di sciacallaggio a Fornace Zarattini, nel Ravennate, uno dei quartieri più colpiti dagli allagamenti e per questo evacuato. La coppia, scrive il Resto del Carlino, si sarebbe presentata a due anziani del posto offrendo la loro disponibilità per unirsi ad altri volontari impegnati a rimuovere il fango dall’abitazione. Subito dopo che i due si sono allontanati, i padroni di casa si sono accorti che erano spariti circa 6mila euro. Gli agenti in servizio antisciacallaggio hanno subito bloccato i sospettati trovati ancora in possesso del bottino. Si tratta, spiega il quotidiano locale, del primo episodio di sciacallaggio confermato a Ravenna. Finora, anche se per vari quartieri della città romagnola le voci di altri episodi analoghi si erano susseguite, non era stata depositata alcuna denuncia formale.

