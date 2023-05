Salone del Libro, Roccella invoca il Var sulla contestazione: «Ecco cos’è successo. Chi è tra noi l’arrogante?» – Il video

Eugenia Roccella torna a parlare, ancora una volta, della contestazione ricevuta ieri – sabato, 20 maggio -al Salone del Libro del capoluogo piemontese. «Ancora sui fatti di Torino», si legge nel post dalla ministra per la Famiglia, la Natalità e le Pari Opportunità. «Elly Schlein accusa il governo di avere “un problema con il dissenso”. Chiara Appendino ci definisce “prepotenti e arroganti”. E allora invoco la Var», scrive Roccella su Facebook, pubblicando il video dell’intervento del gruppo di manifestanti di Extinction Rebellion – che hanno contestato la ministra durante la presentazione del suo libro Una Famiglia Radicale esprimendo la propria contrarietà alle politiche sull’aborto e sull’ambiente del governo Meloni – e il tentativo della stessa di aprire a un confronto. «Questo è ciò che è accaduto», dice Roccella. «Il finale lo conoscete tutti. Chi è che ha un problema con il rispetto delle opinioni altrui? Chi è che è arrogante?», conclude la ministra rispondendo anche agli esponenti dem, che l’hanno accusata di avere un atteggiamento autoritario per non aver accettato le critiche.

Continua a leggere su Open

Leggi anche: