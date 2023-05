Pnrr, Fitto: «Se non rivediamo gli obiettivi ci faremo male. Più soldi alle imprese, meno alle infrastrutture»

Il ministro illustra gli spunti che intende portare all’attenzione dell’Europa per agevolare l’uso dei fondi che l’Italia non riesce a spendere

L’Italia non riesce a spendere i soldi. Significa che «il Pnrr va smantellato e profondamente cambiato anche negli obiettivi. Altrimenti ci facciamo molto male». Non usa mezzi termini il ministro per gli Affari Europei Raffaele Fitto, che spiega: «Porteremo in Europa fatti, non chiacchiere». Il dato che l’esponente del governo cita è eloquente: «Abbiamo monitorato l’utilizzo dei fondi Ue 2014-2020. Su 126 miliardi ne abbiamo speso il 34%». E poi si interroga: «Vogliamo riproporre questo schema con i fondi del Pnrr che sono quasi il doppio, con meno della metà di tempo di spesa, regole e vincoli molto più rigidi? Giugno 2026 sembra lontano, ma è vicinissimo». Per tentare di risolvere il problema, Fitto propone uno «smantellamento con la revisione strutturale anche di alcuni obiettivi previsti due anni fa e ormai superati dagli eventi», stando così le cose, sostiene il ministro, «gran parte del Pnrr non è spendibile».

«La commissione sembra collaborativa»

Nello specifico, Fitto dice di essere intenzionato a prelevare parte dei fondi destinati alle infrastrutture per dedicarli alle imprese. Quanto alle prime, sostiene il ministro in un’intervista a La Stampa: «Quelle grandi non sono tutte realizzabili» e quindi prevede un taglio del 30% delle grandi opere. Parlando dei lavori minori, invece, Fitto sostiene che il problema sia «la polverizzazione in decine di migliaia di progetti». Si dice fiducioso: «La Commissione sembra formalmente collaborativa», In quest’ottica, al momento la priorità è lavorare sul potenziale blocco, da gennaio, della terza rata da 19 miliardi. «Stiamo aspettando una risposta. Forse c’è un eccesso di attenzione». Fitto sostiene che anche gli altri ministri si siano persuasi a seguirlo: «All’inizio alzavano molte resistenze. Ora stanno collaborando perché hanno capito che così il Pnrr gli scoppierà tra le mani».

Continua a leggere su Open

Leggi anche: