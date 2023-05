Avellino, il “consiglio” dalle soldatesse: «Non mostrate il fondoschiena, rischiate fraintendimenti»

«Se mostrate il fondoschiena in un ambiente ad alta densità maschile si rischiano fraintendimenti». Questo ha scritto il Sottufficiale di Corpo, ovvero il capostaff del comandante del 232esimo Reggimento Trasmissioni di Avellino, circa 400 effettivi. A riportarlo oggi è il Fatto Quotidiano. Il comando ha voluto spiegare alle soldatesse che la divisa non può essere modificata. E questo perché «soprattutto tra il personale femminile va di moda restringere e accorciare la giacca, portando il giro-vita più in alto, in modo da scoprire il fondoschiena; anche i pantaloni vengono sovente ristretti in modo da esaltarne le forme. In un ambiente ad alta densità maschile questo potrebbe indurre involontariamente a un fraintendimento legato alla sfera sessuale, soprattutto se si è in un contesto operativo dove il personale è impiegato per lunghi periodi lontano da casa e dalla propria famiglia». E non si tratta di un unicum. Perché regole simili a quelle di Avellino le hanno diramate molti altri ufficiali. Magari di fronte a «mimetiche troppo attillate». Ma è un richiamo che valeva anche per gli uomini. E non c’erano accenni ai «fraintendimenti».

