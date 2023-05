Milano, trasferiti ai servizi interni i 4 agenti che hanno colpito una donna con manganelli e spray al peperoncino

Sono stati identificati e spostati ai servizi interni i 4 agenti della polizia locale che nella mattinata di oggi, mercoledì 24 maggio, hanno colpito alla testa e al fianco con manganelli e calci e immobilizzato con lo spray al peperoncino una donna trans 41enne di origini brasiliane. Secondo quanto risulta ad Open, il municipio meneghino ha anche aperto un’inchiesta interna per ricostruire l’accaduto. Sulla vicenda era intervenuto anche il sindaco, Beppe Sala. «Non è certo una bella immagine, anzi è un fatto grave», aveva detto il primo cittadino, sottolineando che «per potere formalmente intervenire è necessario che la polizia locale faccia una relazione, nelle more di questa relazione i vigili in questione sono stati messi in servizi interni». La donna, che secondo la ricostruzione della polizia locale avrebbe infastidito i bambini davanti al plesso scolastico di Parco Trotter urlando di avere l’Aids, per poi essere portata via, verso l’ufficio centrale arresti e fermi in zona Navigli, non è stata arrestata, ma denunciata a piede libero. E l’esito dei primi accertamenti effettuati dal comando di piazza Beccaria e comunicati attorno alle 16 al pm di turno Maurizio Ascione. Nel frattempo l’aggiunto Tiziana Sicilano e il Procuratore Marcello Viola sono in attesa di una relazione sull’accaduto.

