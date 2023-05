Spari contro un bar a Sant’Anastasia, fermato un 19enne: «Ha agito con un’altra persona»

Per la sparatoria contro le vetrine di una bar in piazza Cattaneo a Sant’Anastasia, in provincia di Napoli, in cui sono rimasti accidentalmente feriti una bambina di 10 anni e i suoi genitori, è stato fermato un ragazzo di 19 anni per tentato omicidio e porto illegale di armi in concorso. Grazie alle immagini delle telecamere di sorveglianza della zona e ad alcune testimonianze, i carabinieri sono risaliti a E.C. e hanno eseguito una perquisizione nella sua abitazione durante la notte. Il ragazzo non era presente in casa e si è consegnato ai militari in un secondo momento. E.C avrebbe agito in concorso con un’altra persona, ancora in corso di identificazione. Secondo le prime informazioni, due ragazzi sarebbero stati allontanati dal locale poco prima della sparatoria. Poi, a bordo di uno scooter, dei giovani a volto scoperto sarebbero passati due volte davanti al bar. La prima ostentando un revolver e un mitra con atteggiamento aggressivo, la seconda esplodendo 10 colpi contro le vetrine del locale, davanti al quale stava mangiando un gelato la bambina rimasta coinvolta nell’episodio.

