Napoli, spari contro un bar a Sant’Anastasia, tra i feriti una bambina di dieci anni: «Stava mangiando un gelato»

Tre persone sono rimaste ferite non gravemente ieri mentre mangiavano in un bar di piazza Cattaneo a Sant’Anastasia in provincia di Napoli. Padre, madre e figlia di 10 anni sono stati raggiunti dai 10 proiettili esplosi da due sconosciuti. I carabinieri della compagnia di Castello di Cisterna ritengono il ferimento occidentale. Il padre 43enne è stato ferito lievemente alla mano, la madre 35enne è stata colpita all’addome e la figlia di 10 anni alla testa. La bambina si trova all’ospedale pediatrico Santobono. Intanto il pericolo di vita è scongiurato. La bambina è stata operata: il proiettile è stato rimosso. In giornata tornerà sotto i ferri, attualmente è intubata in rianimazione. Lei è di Pollena Trocchia e quando è stata colpita stava mangiando un gelato. Gli autori del raid hanno usato una mitraglietta.

