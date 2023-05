Nubifragio ad Avellino, allagamenti nella piana di Celzi: una vittima – Il video

Un violento nubifragio si è abbattuto sulla piana di Celzi, nel comune di Forino in provincia di Avellino, provocando disagi e allagamenti. C’è anche una vittima, si tratta di un uomo di 45 anni, di Contrada. Secondo una prima ricostruzione dell’incidente, l’uomo era a bordo della sua auto per andare in montagna quando è stato sorpreso dalle forti precipitazioni. Trovandosi in una zona particolarmente impervia, sarebbe quindi sceso dalla vettura e avrebbe cercato un supporto da mettere sotto le ruote per provare a stabilizzare il mezzo al terreno e impedirgli di scivolare via. Ma il freno a mano avrebbe ceduto e avrebbe quindi travolto il contadino, uccidendolo. La zona è particolarmente esposta al rischio idrogeologico e più volte in passato è stata completamente allagata in seguito a forti perturbazioni. L’ultima, lo scorso novembre, quando alcune famiglie furono soccorse a bordo di gommoni a causa dell’acqua che aveva invaso la frazione. «È una tragedia», ha dichiarato il sindaco di Contrada, Pasquale De Santis, «in un territorio che non è nuovo a questi fenomeni e che si caratterizza per la sua fragilità. Forino è allagata, a Contrada va leggermente meglio ma anche qui è scesa tanta acqua. Sono stati solo venti minuti di pioggia preceduti da una forte grandinata ma di una potenza eccezionale». I Vigili del fuoco sono impegnati in numerose operazioni di soccorso nelle zone di Forino, Celzi e Montoro.

