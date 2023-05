Allagamenti a Brescia: sottopassi invasi dall’acqua in città. A Rezzato le auto finiscono nel Naviglio – I video

Continua l’ondata di forti piogge nel Nord Italia. Da ieri sera è Brescia la provincia più colpita. Nella città lombarda i temporali sono iniziati intorno alle 17 di mercoledì 24 maggio. A Nave e Caino, due dei comuni al centro del nubifragio, sono scesi 78 millimetri di pioggia in appena due ore. A Brescia città cinque sottopassi si sono allagati, con alcuni utenti sui social che hanno condiviso video di autobus che si riempiono d’acqua al loro passaggio sotto il cavalcavia. A Rezzato, un argine del Naviglio Grande ha ceduto, facendo finire in acqua alcune auto parcheggiate ma senza causare feriti. In mattinata le piogge si sono fermate e la provincia fa sapere che la situazione è sotto controllo. A questo punto, è scattata la conta dei danni. Già dalla scorsa notte, i Vigili del fuoco e i volontari della Protezione civile sono riusciti con l’ausilio delle idrovore a ripristinare la viabilità. Al momento non si registrano feriti: i danni dovrebbero riguardare solo le infrastrutture. «Le zone più colpite risultano Concesio, Brescia, Caino, Nave e Rezzato. Piena solidarietà ai sindaci e alle collettività che hanno subìto i danni maggiori», fa sapere la provincia di Brescia in una nota.

Credits foto: ANSA/Simone Venezia | A Rezzato, in provincia di Brescia, è crollato l’argine del naviglio e due auto parcheggiate sono finite nel canale senza causare feriti (24 maggio 2023)

