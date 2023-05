Dal complotto sulla diga di Ridracoli alle foto generate dall’IA, passando per il video di Kamala Harris «ubriaca» – Le fake news della settimana

Come ogni settimana torniamo con l’elenco dei fact-check degli ultimi sette giorni. Nell’ultima settimana tanta disinformazione è stata collegata all’alluvione che ha devastato l’Emilia-Romagna: abbiamo analizzato la presunta testimonianza video di un fiume in piena che stava trascinando con sé un maiale e un pesce gigante, e ci siamo imbattuti in ben due casi legati alla teoria del complotto riguardo la diga di Ridracoli. A proposito di complotti, siamo tornati a parlare di bambini e satanismo negli Usa (per colpa di un’immagine generata dall’Intelligenza Artificiale) e dell’allunaggio, secondo molti utenti mai avvenuto. L’IA ha generato anche la foto di una presunta esplosione (in realtà mai successa) presso la sede del Pentagono. Da ultimo, abbiamo dovuto fare i conti con un video ritraente la vicepresidente Usa Kamala Harris che parla in modo strascicato, condiviso da alcuni utenti che sostengono fosse ubriaca.

