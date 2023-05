Milano, la coppia Magnini-Palmas sventa un furto ai danni di una turista: inseguono una ladra e la bloccano fino all’arrivo della polizia

Filippo Magnini e Giorgia Palmas sono in un locale di corso Sempione, Milano, zona Arco della Pace. La loro uscita viene interrotta dalle urla di una passante: un’altra donna sta tentando di strapparle via la borsa. I due si avvicinano e, quando la ladra scappa, si lanciano nell’inseguimento. L’ex campione di nuoto e la showgirl riescono a raggiungerla e a bloccarla. A quel punto chiamano la polizia, che arriva sul posto e raccoglie le generalità della donna: si tratta di una cittadina cubana di 62 anni, con precedenti a suo carico. Gli agenti non la arrestano, resta a piede libero, ma sarà sottoposta a indagini per tentato furto. La vittima, che era riuscita a non farsi sottrarre la borsa, è una turista francese di 51 anni, in visita nel capoluogo lombardo. Non è la prima volta che la stampa racconta un’azione di soccorso messa in atto dalla coppia. Magnini e Palmas, nel 2019, si trovavano in vacanza a Villasimius, in Sardegna. Sentite le urla degli amici di un bagnante colto da un malore, Magnini nuotò verso di lui per poi tenerlo a galla, fino all’arrivo dei soccorritori.

