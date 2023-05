Manovra stipendi, Juventus verso il patteggiamento: multa e nuova penalizzazione

La Juventus e la Procura sportiva sarebbero vicine a un accordo di patteggiamento. L’udienza presso il Tribunale federale nazionale della Figc per il processo sulla doppia manovra stipendi, i rapporti con gli agenti sportivi e le collaborazioni sospette con le altre società prevista per il 15 giugno, è stata anticipata a domani, martedì 30 maggio, e questo sarebbe dovuto alla possibilità di un accordo ormai solo da definire. Secondo Gazzetta dello Sport, al club bianconero potrebbe essere comminata una multa e una nuova penalizzazione di punti in campionato, ma di minore entità. Un primo tentativo la società l’aveva già fatto ma era naufragato, e il club era stato deferito.

