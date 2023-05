Paola Ferrari e le voci sul nuovo incarico in Rai: «Falso che avrò qualcosa perché mi piace Meloni. Ma sono contenta dei cambiamenti»

Non si nasconde Paola Ferrari: a lei il cambio ai vertici della Rai è piaciuto, soprattutto uno in particolare. «Sono contenta che ci sia stato un cambiamento in Rai, direi una bugia se affermassi il contrario», ha detto a Un Giorno da Pecora, «il cambiamento che ho preferito è stato sicuramente quello di Rai Sport». A fine marzo Alessandra Di Stefano si era dimessa da direttrice della testata, prima donna a ricoprire quel ruolo, e dopo il periodo ad interim di Marco Franzelli ora al suo posto è stato messo Jacopo Volpi, che e lavora in Rai dagli anni Ottanta. «Non è che lei non mi piacesse, io ho giudicato quello che ha fatto con me e con la testata», ha detto Ferrari ospite della trasmissione di Cucciari e Lauro, «ad esempio, scegliere di rinunciare a mandare in onda il mondiale femminile». La giornalista non ha nascosto le sue simpatie per questo governo e a inizio aprile aveva criticato il suocero Carlo De Benedetti per le sue parole contro la presidente del Consiglio. Una stima che sarebbe reciproca: «Se è così sono molto felice, basta vedere il risultato di queste ultime elezioni, si vede che gli italiani la apprezzano». Ma nessun nuovo programma in vista: al massimo, assicura la conduttrice, «ci può essere la possibilità che torni a fare quello che facevo». Certo, sottolinea, «sono l’unica giornalista sportiva che non è ancora andata a Sanremo», dove invece sono state Diletta Leotta e Ilaria D’Amico. Né si è mai parlato di vederla come direttrice di Rai Sport: «Siete matti? Io penso di essere una buona giornalista ed una buona conduttrice ma non sono adatta a dare ordini». Paola Ferrari non si è tirata indietro neanche su uno dei temi più caldi degli ultimi giorni: l’addio alla Rai di Fabio Fazio e Lucia Annunziata. Di quale dei due è stata più felice? «Della partenza di Fazio, l’Annunziata la stimo molto, la conosco da anni, abbiamo posizioni politiche diverse ma è una donna che ha tanto coraggio».

