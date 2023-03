Terremoto a Rai Sport, la direttrice Alessandra De Stefano si dimette. Le voci dietro la scelta sui flop e le contestazioni

Alessandra De Stefano non è più direttrice di Rai Sport. «Ha rassegnato le proprie dimissioni questa mattina per motivi personali», si legge nella nota diffusa dall’emittente nazionale. Su decisione dell’amministratore delegato Carlo Fuortes, a prendere il post di De Stefano sarà, ad interim, il vicedirettore Marco Franzelli. La giornalista classe 1966 è stata la prima donna a ricoprire il ruolo, ma durante il suo periodo alla guida della redazione della quale faceva parte del 1995, alcune sue scelte editoriali sono state criticate.

Le critiche

Diventata direttrice nel novembre del 2021, a essere contestata era stata soprattutto la sua gestione della copertura dei Mondiali di calcio in Qatar, lo scorso dicembre, che alcuni avevano giudicato meno popolare di quanto avrebbe potuto essere, soprattutto riferendosi al programma del dopopartita Il Circolo dei Mondiali. Numerosi utenti su Twitter avevano attaccato la giornalista, accusandola di aver raccolto meno telespettatori di quanto sarebbe stato legittimo aspettarsi, e di aver fornito informazioni scorrette nel corso della trasmissione da lei condotta. A De Stefano, sarebbe anche stata contestata la decisione di affidare la conduzione de La Domenica Sportiva a Lia Capizzi, giornalista esterna portata in Rai per l’occasione, oltre ad alcune scelte di gestione interna, con la redazione di Milano che lamentava di essere trascurata rispetto a quella di Roma.

La carriera

Alle critiche De Stefano aveva risposto con un tweet al veleno: «Hanno giudicato Il Circolo dei Mondiali su una sola puntata. Ignorato ascolti e share. Le menzogne mi indignano. Siete il nulla». E proprio al Qatar si riferisce Fuortes nel comunicato, che ha voluto ringraziarla «per l’assiduo lavoro svolto con grande professionalità, per i rilevanti risultati conseguiti e per il contributo innovativo dato dalla testata da lei diretta in occasione dei grandi eventi sportivi come i Mondiali di Calcio». Napoletana, prima di assumersi la guida della redazione sportiva della principale testata sportiva del servizio pubblico, De Stefano ne era stata vicedirettrice dal 2019. Nel 1992, quando ancora Rai Sport non esisteva, e al suo posto c’era la TGS, la Testata Giornalistica Sportiva, la giornalista già collaborava con la Rai. È stata inviata per numerose edizioni delle olimpiadi e ha partecipato alla lavorazione di tutte le trasmissioni di ciclismo trasmesse dalla Rai. Nel 2010 il suo debutto alla conduzione, con un altro primato. Era la prima donna a condurre “Il processo alla tappa”, lo storico programma ideato da Sergio Zavoli.

Continua a leggere su Open

Leggi anche: