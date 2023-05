Chi è Alessandro Impagnatiello, il barman indagato dopo la scomparsa della fidanzata Giulia Tramontano: «All’amante diceva che aveva problemi mentali»

Si chiama Alessandro Impagnatiello il fidanzato indagato per la scomparsa della compagna 29enne Giulia Tramontano, incinta al settimo mese. È stato lui a dare l’allarme per primo, e ora la scientifica sta effettuando accertamenti e rilievi proprio a casa sua, a Senago in via Novella, dove convive con la donna di cui si sono perse le tracce. Agli inquirenti ha raccontato di averla vista per l’ultima volta domenica mattina: lui era uscito lasciandola dormire in casa, ma poi al suo ritorno non l’avrebbe più ritrovata. Ora su di lui pesa un indagine per omicidio volontario aggravato, occultamento di cadavere e interruzione non consensuale di gravidanza. E nella sua auto sono state trovate tracce biologiche, che gli inquirenti sospettano siano sangue.

Cosa fa nella vita Alessandro

Alessandro fa il barista in locali di lusso a Milano come l’Armani o il Bamboo Bar. Oltre a quello che aspetta da Giulia, ha già un figlio di 6 anni nato da una precedente relazione. Questa è poi terminata, ma con l’ex compagna sarebbe rimasto in buoni rapporti. È poi andato a convivere con Tramontano, agente immobiliare di origini napoletane. Lui però, stando a quanto si apprende, avrebbe una doppia vita. Oltre alla 29enne, si frequenterebbe con un’altra donna, una sua collega americana. E proprio sabato sera riferiscono alcuni parenti, ci sarebbe stata una lunga discussione e lite tra i due perché la fidanzata avrebbe scoperto tutto. Non solo la relazione tra i due, ma anche che l’amante era rimasta incinta e aveva poi abortito.

Screditava Giulia con l’amante

Il 30enne, secondo le informazioni apprese finora dalla Procura di Milano, avrebbe screditato la compagna Giulia a più riprese, parlando male di lei con l’amante. E sarebbe stata proprio l’amante a chiedere ad Alessandro di incontrare Giulia Tramontano quel sabato per una sorta di incontro chiarificatore. Entrambe le donne, prima ignare l’una dell’altra, a quanto si è appreso, dallo scorso aprile avevano iniziato ad avere sospetti sul fatto che lui potesse avere una relazione parallela. Alla collega-amante il 30enne avrebbe più volte detto che Giulia aveva problemi mentali e non solo, per screditarla in ogni modo. Inoltre, nella denuncia dell’uomo spiccano una serie di incongruenze, a partire da un luogo con un indirizzo inesistente dove sarebbe andata, a suo dire, la fidanzata.

Continua a leggere su Open

Leggi anche: